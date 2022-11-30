Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что крымские пророссийские ресурсы распростаняют текст анонимного доноса на юную украинку, которая приехала из Херсона на полуостров, где учится в школе №5 Красноперекопска, информирует «НБН».

Ученица 8-А класса не скрывает свое негативное отношение к стране-агрессору. Школьница демонстративно проигнорировала гимн РФ, продолжая сидеть, когда другие дети поднялись со своих мест. Когда ученики говорили ей «Слава России», девочка отвечала «Слава Украине».

Также школьники нашли в ее блокноте рисунок – сине-желтый флаг. Дети возмущены ее поведением, однако руководство школы на проукраинскую позицию девочки никак не отреагировало.

Автор доноса призвал оккупационные «Министерство образования» и «МВД» отреагировать на эту информацию и выдворить ребенка с родителями из Крыма.

Ранее «королеву красоты» аннексированного Крыма решили наказать за исполнение украинской песни, отказав в выдаче российского паспорта.