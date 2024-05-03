Пресс-офицер ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что F-16 смогут выполнять совместную боевую работу с нашими старыми самолетами, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, раньше в Украине проводились международные учения, во время которых эта американская авиация успешно выполняла маневры вместе с истребителями Су-27 и МиГ-29. Учитывая это, как утверждает майор, никаких проблем в работе F-16 с нашими самолетами не возникнет.

Евлаш напомнил, что Силы обороны Украины также используют советские установки противовоздушной обороны с новейшими комплексами, предоставленными западными союзниками Киева.

Ранее спикер ВС ВСУ ответил, смогут ли F-16 начать боевую работу сразу в день прибытия в Украину.