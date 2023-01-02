Одним из свидетельств тому, как пишет «НБН», что в Украине гибнет невероятно большое количество российских оккупантов, является видео, которое было обнародовано телеграм-каналами.

На кадрах можно увидеть целое кладбище свежих могил, огромных размеров. В сообщении к обнародованному видео говорится, что территориально это кладбище находится в Краснодарском крае, а похоронены там боевики частной военной кампании «Вагнер».

Дословно из сообщения:

«Краснодарский край России. Лежище «вагнеровцев» дружно пошли в путинский рай, где с нетерпением ждут своего недофюрера».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что только за последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали как минимум 720 российских оккупантов.