Как информирует «НБН», об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Согласно его словам, тридцать первого декабря только под Бахмутом Россия потеряла более 170 «двухсотыми» и порядка 200 «трехсотыми».

Дословно из заявления Череватого:

«Они не сумели прорвать оборону ВСУ в очередной раз, они не достигли ни одной промежуточной цели».

Так, согласно мнению Череватого, россияны нуждаются в оперативной паузе на данном направлении. Но они в это же время не могут ее себе позволить, ведь Путин никогда не отступает.

Спикер Восточной группировки войск добавил:

«Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, доставляя на передний край мобилизованных, экс-заключенных и ЧВК различного пошиба».

В это же время Череватый добавил, что у Российской Федерации еще весьма достаточно мобилизационного ресурса и старого советского вооружения, чтобы продолжать подобного рода практику и далее.

Он добавил, что ситуацию весьма могут изменить поставки Украине высокоточных систем вооружений.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ГУР МОУ рассказали об остатке ракет на балансе российской армии.