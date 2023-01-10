Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью National Public Radio, что единственное, что остается Путину – принять собственное поражение.

Цитата из заявления Кулебы:

«Если сейчас я смотрю на поле боя и на ситуацию, то думаю, что у Путина вовсе не много вариантов. В действительности, я думаю, что он имеет только один вариант, но не хочет его принимать. И этот вариант – это проигрыш войны».

Глава украинской дипломатии добавил, что вся сложность и трагедия этого момента в том, что российский диктатор не хочет смотреть правде в глаза, а также ищет выход из сложившейся ситуации.

Кулеба напоследок добавил:

«Вместо этого он бросает в бой все больше ресурсов. Причем, ресурсов человеческих, пытаясь получить победу любой ценой. Однако этого точно не произойдет и Путин не выиграет войну».

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказал, какой будет военная помощь Украине в 2023 году.