Британская разведка в своем отчете отмечает, что танки Т-14 «Армата» в конце декабря прошлого года были замечены на полигоне на юге РФ. Позже кремлевские СМИ заявили, что боевые машины готовятся к развертыванию, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

В сводке отмечается, что эти танки россияне будут использовать в основном в пропагандистских целях и это решение будет рискованным для оккупантов. В разведке Великобритании напомнили, что в течение 11 лет разработки боевых машин программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах.

Дополнительным вызовом для государства-террориста является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, так как он больше и тяжелее других танков РФ. Кроме того, таких боевых машин Россия изготовила лишь несколько десятков, и командиры вряд ли будут доверять этим танкам в бою.

Ранее СМИ сообщили о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с главой США Джо Байденом выдвинул условие для поставки танков Leopard 2 Украине.