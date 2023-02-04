Об этом информирует «НБН», ссылаясь на официальные данные Министерства внутренних дел Украины.

Представители МВД сообщили о том, что на данный момент вступить в «Гвардию наступления» изъявили желания более 5 тысяч человек.

Только в первый день набора в ЦНАПы обратились 3 тысяч человек, ещё 2000 подавали заявки на сайтах Министерства внутренних дел Украины. Также известно, что около 500 звонков было сделано на горячую линию МВД за первые 24 сутки.

Напомним, что «Гвардия наступления» создана для того, чтобы сформировать новые бригады в составе Национальной полиции, Национальной Гвардии, а также в составе Госпогранслужбы Украины. Данные бригады будут участвовать в боях за освобождение временно оккупированных территорий, а также будут служить подкреплением для Сил обороны Украины.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал о том, что российская армия может попытаться что-то придумать в ближайший месяц войны.