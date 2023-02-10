Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные источника «Reuters».

Джорджия Мелони во время своего выступления на пресс-конференции саммита Европейского союза в Брюсселе сообщила о том, что её страна готова взять участие в какой-либо помощи для Украины, если это будет необходимо.

При этом, премьер-министр Италии заявила о том, что для этого должно быть определенный баланс в международном обществе, также премьерка попросила больше не поднимать данную тему во время выступления.

Примечательно, что Джорджия Мелони не считает предоставление Украине военной помощи эскалацией конфликта и заявила, что Италия продолжит помогать Украине всем необходимым, ведь только военная помощь может ускорить переговорный процесс между Украиной и Россией.

Напомним, что ранее Джорджия Мелони и Эммануэль Макрон приняли решение о поставках для Украины новых зенитно-ракетных комплексов.