В эфире национального телемарафона эксперт заявил, что «вторая армия мира» не готова и не сможет подготовиться к борьбе с истребителями F-16, которые вскоре появятся у защитников, информирует «НБН».

По словам Черника, самое главное в американских самолетах – система прицеливания. Западные истребители будут эффективно бороться с российскими носителями КАБов, в частности с Су-34.

Полковник запаса ВСУ уточнил, что два F-16 – это 12 ракет. Если Су-34 армии Путина сможет уклониться от первых двух ракет, третья и четвертая точно его найдут.

Также, как отметил эксперт, в войне важен фактор неожиданности, поэтому, учитывая, что американские самолеты движутся со скоростью 2400 километров в час, враг не сможет их засечь.

Черник убежден, что как только первые единицы западной авиации появятся в небе над страной, ВС РФ будут нести серьезные потери. Украинцы узнают об этом, когда поступят сообщения о падении Су-34 «неестественным способом».

Напомним, как сообщили в Воздушных силах, первые F-16 могут появиться в Украине уже после Пасхи.