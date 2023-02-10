Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные источника «Радио Свобода».

Как говорится в источнике, Министерство иностранных дел республики Молдова официально заявило о том, что российская ракета, выпущенная с акватории Черного моря нарушила воздушное пространство страны.

В связи с этим, представительство молдавского МИД решили вызвать российского посла Олега Васнецова и указать на то, что данное нарушение является очень серьезным и незаконным, ведь Молдова — это суверенное государство и ни одна ракета не может нарушать её пространство. Каким был ответ посла — неизвестно.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что во время массированного ракетного обстрела по территории Украины одна из российских ракет нарушила воздушное пространство страны-члена НАТО.