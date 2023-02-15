О том, в какой местности расположены эти квартиры, а также сколько за них хотят получить россияне, пишет «НБН» со ссылкой на испанский информационный портал «El Mundo».

В частности, супружеская пара Очеретных с особой срочностью продает дуплекс(две квартиры), размещенные в здании жилого комплекса «Lomas del Rey», который находится в курортном городе Марбелья в южной части Испании. Стоимость ожидаемой выручки от продажи указанной недвижимости может составить от 2,2 миллиона евро.

В местном издании полагают, что основным мотивом такой экстренной реализации собственности являются обоснованные опасения относительно попадания под санкции Евросоюза. При этом, экс-супруга Путина уже вписана в санкционный список Великобритании.

Также, вопреки тому, что Людмила рассталась с Путиным еще в 2013-м году, существуют подозрения — российский президент не прекращал финансировать свою бывшую жену.

В испанском СМИ напоминают — покупка местной недвижимости, при условии, что стоимость превышает 500 000 евро, обеспечивает иностранцев правом на получение вида на жительство в этой стране, поначалу временным — на 12 месяцев, а потом и постоянным.

Ранее мы писали, что новые антироссийские санкции Еврокомиссии лишают страну-агрессор критически важных технологий на 11 млрд евро.