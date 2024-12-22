Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания Die Welt, 24 февраля следующего года, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, лидеры Евросоюза, вероятно, примут новый пакет санкций против государства-террориста.

В соответствии с данными источников, этот 16 пакет санкций, должен «четко просигнализировать» Кремлю и недопустимости войны против Украины, а также содержит контрмеры, направленные на определенные сектора российской экономики, до этого не охваченные ограничениями.

Также, Брюссель планирует ввести санкции в отношении юрлиц, шпионов и организаций, считающихся пропагандистами путинского режима, то есть прямо или косвенно ответственных за подрыв территориальной целостности нашей страны или участвовавших в дезинформационных кампаниях Москвы, если в ЕС успеют доказать причастность отдельных личностей к осуществлению гибридных российских атак.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Фицо заявлял — Зеленский пытался «купить» лояльность Словакии в вопросе вступления Украины в НАТО.