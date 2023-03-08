О том, как именно отреагировали власти Бельгии на то, что в Еврокомиссии получили два письма от неизвестных личностей касательно диверсий на четвертой и шестой линиях метро Брюсселя, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в The Brussels Times.

В частности, письма были предназначены не только для Еврокомисии(в Брюсселе расположена штаб-квартира организации), но и параллельно в нескольких социальных сетях были опубликованы сообщения на русском языке, где содержалась информация о «взрывах».

Текст писем, которые неизвестные отправили в Еврокомиссию:

В свете дальнейшей агрессивной политики Европейского Союза, предупреждаю вас о крупных террористических атаках на территории ЕС.

Вопреки тому, что в Национальном кризисном центре Бельгии, совместно с представителями различных органов правительства, изучили все электронные сообщения, и полагают, что нападение террористов маловероятно, число сотрудников полиции и охраны на указанных ветках метро было увеличено, а посольство США попросило американских граждан воздержаться от поездок подземным видом транспорта.

Ранее мы писали, что в ООН отреагировали на видео с расстрелом безоружного украинского пленного — свидетельство предварительно признано «подлинным».