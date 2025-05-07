Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Dennik N, от премьер-министра Словакии Роберта Фицо прозвучало заявление, открыто критикующее обновленный план Европейской комиссии, нацеленный на прекращение импорта российского топлива, в частности, газа.

Исходя из риторики Фицо, он отвергает вышеописанный план Еврокомиссии, и считает — ряд таких изменений может быть одобрен исключительно «квалифицированным» большинством голосов, что позволит Словакии обойти запрет.

По мнению словацкого премьера, Брюсселю следует пять раз отмерять и один раз отрезать, прежде, чем отказываться от поставок российского газа.

Фицо добавил — дорожная карта, составленная Еврокомиссией, является абсолютно неприемлемой для словацкого правительства. Также, пророссийский функционер полагает — последствия расторжения соглашения Словакии с «Газпромом» могут быть катастрофичными, и Братислава не готова отказаться от договоренностей с РФ, которые должны действовать до 2034 года.

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