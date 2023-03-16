Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-центр СБУ, контрразведка Службы безопасности Украины выкрыла агентурную группу Главного разведывательного управления России в результате успешно проведенной спецоперации в Донецкой области.

Дословно из обнародованного СБУ сообщения:

В состав вражеской агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них была медсестрой боевого подразделения теробороны Вооруженных сил Украины. По указанию оккупантов они собирали разведывательные данные о местах базирования и перемещения Сил обороны в направлении Бахмута и передавала врагу.

Далее в сообщении отмечается:

Бойцы контрразведки СБУ задержали обеих российских агенток во время осуществления ими разведзадания. Следствие гласит, что они имели дистанционную связь с кадровыми сотрудниками ГРУ РФ. Было установлено, что вербовка агенток осуществлялась оккупантами через представителя разведгруппы первого армейского корпуса России, в состав которого входит сын одной из фигуранток.

Из обнародованного сообщения также стало известно, что россиянин «гарантировал» сообщницам за их предательство Вооруженных сил Украины «руководящие должности» в местной оккупационной администрации.

СБУ выявила во время обысков за адресами проживания преступниц мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским куратором. Также представители Службы безопасности Украины сообщили одной из задержанных о подозрении согласно статье о государственной измене, которая была осуществлена во время военного положения (часть 2 статья 111 КК Украины). Второй же было предъявлено подозрение по статье о распространении информации о передвижении, движении или размещении Вооруженных сил Украины (часть 2 статья 114-2 КК Украины).

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала в Одессе боевика «ДНР».