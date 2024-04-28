О том, что данные доплаты суммируются с ранее введенными «боевым» 100 000 гривен, однако есть определенные нюансы начисления, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабинета Министров Украины.

Как уже понятно, на вышеописанное денежное поощрение могут рассчитывать те, кто непосредственно останавливает наступление российско-оккупационных войск на передовой. В частности, военные смогут потенциально получать более 190 000 гривен/ежемесячно заработной платы, состоящей из:

базового денежного обеспечения, связанного со званием, должностью и выслугой лет (минимально — 20 100 гривен);

100 000 гривен за «боевые» выходы;

70 000 гривен нового «правительственного» вознаграждения.

Однако, следует учесть — лишь «боевые» 100 000 гривен начисляются ежемесячно без привязки к количеству дней, а 70 000 гривен назначаются исключительно «за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач» [пояснение Кабмина], то есть для получения последней указанной суммы, необходимо «накопить» суммарно не менее 1 месяца выполнения боезаданий.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны показывали, что изменится для защитников и военнообязанных с 18 мая.