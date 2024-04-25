О том, что войска Путина несут колоссальные потери в личном составе и легкой бронетехнике в период осуществления ударно-штурмовых действий на Восточном направлении, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назара Волошина, опубликованное порталом LIGA.net.

По словам Волошина, в среднем, 85 процентов потерь, как в «живой силе», так и вышеуказанном типе техники, «вторая армия мира» несет на Восточном участке фронта, поскольку «освободители» попросту игнорируют плотные минные заграждения и атаки украинских FPV-дронов, помогающих останавливать фактически любые наземные средства и силы противника.

Например, на протяжении последних 6 месяцев, воинами десантно-штурмовой Таврической бригады, на одном из направлений, было «утилизировано» более 300 единиц бронетехники, что «как минимум», соответствует численности «трех вражеских бригад».

Ранее мы писали о том, что Братчук рассказывал, какие преимущества позволяют украинским морпехам удерживать Крынки на Херсонщине.