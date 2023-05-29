Оккупанты, которые воюют в Украине три месяца, записали видеообращение с жалобами на командование армии Путина. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Astra, информирует «НБН».

По словам захватчиков, им назначили нового командира батальона, который является уроженцем Украины. Военачальник командовал «освободителями» под Кременной Луганской области, где российская армия потеряла целый полк.

Путинские солдаты добавили, что их бросили в яме под обстрелами и угрожали убийством в ответ на просьбы предоставить рации. Оккупанты жалуются, что их просто бросают на убой, командование не дорожит личным составом, давая понять, что на место ликвидированных бойцов они привезут новое «пушечное мясо».

«Освободители» выдвинули условие для участия в боях – предоставить им средства связи, обеспечить эвакуацию и поддержку артиллерии. Однако командование требование проигнорировало, заявив, что их все равно отправят на позиции.

Ранее в Сети опубликовали видеообращение жен мобилизованных из Республики Татарстан РФ. Россиянки пожаловались Путину на командование «ДНР», которое использует их мужей, как расходный материал.