Как информирует «НБН», видео обращения жен мобилизованных россиян из Татарстана опубликовал в своем ТГ-канале блогер Денис Казанский.

В частности, он рассказал, что мобилизованных из Татарстана передают под командование так называемой «ДНР», которая не щадит людей и использует их как расходный материал. По словам журналиста, командование ОРДО говорит мобилизованным, что если даже они и погибнут, то в этом ничего страшного нет, ведь Путин пришлет новых.

Касательно обращения жен мобилизованных россиян из Татарстана, то они рассказали, что их родных гонят на убой в «мясные штурмы». Российские же генералы вовсе не жалеют солдат и бросают их в самые горячие точки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Путин лишил российские войска их наиболее безопасной части.