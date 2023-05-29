Глава КГВА сообщил, что удар по Киеву в понедельник днем, 29 мая, стал 16-й атакой на город с начала мая. Начальник ведомства отметил, что предварительно российские захватчики использовали для обстрела оружие баллистического типа, информирует «НБН».

По словам чиновника, сегодняшний обстрел показал, что путинские оккупационные силы изменили тактику атаки – нанесли удар по столице днем после длительных ночных атак, демонстрируя, что их цель – уничтожить гражданское население.

Попко добавил, что предварительно силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, не допустив попадания по объектам Киева. Зафиксированы случаи падения обломков в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах, обошлось без критических разрушений. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в КГВА прокомментировали ночную атаку на столицу, сообщив о результатах работы сил противовоздушной обороны.