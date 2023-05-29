Как информирует «НБН», в ТГ-канале КГВА говорится, что силы ПВО уничтожили более сорока вражеских целей. В итоге ударов по столице допущено не было.

С начала мая это уже пятнадцатая воздушная атака на Киев. Отмечается, что оккупационные силы предприняли попытки истощить ресурсы ПВО Украины и держать гражданское население в глубоком психологическом напряжении.

Дословно из обнародованного сообщения:

Согласно предварительной информации, вражеские силы применили дроны-камикадзе «Шахед». Буквально одновременно с атакой БПЛА, из района Каспия ТУ-95МС России осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Атака на столицу Украины была комбинированной, по разным направлениям.

Напомним, ранее вчера мы писали о последствиях воздушной атаки по Житомиру.