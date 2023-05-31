Как информирует «НБН», кадры были опубликованы в ТГ-канале поразделения.

Согласно словам россиян, за сутки рейда они смогли взять под собственный контроль территорию, площадь которой больше, нежели весь Бахмут. Кроме того, они смогли захватить новый российский БТР-82А.

В это же время в РДК намекнули на продолжение подобного рода операций, отметив следующее: дальше – больше.

Непосредственно перед рейдом командир РДК Денис Никитин заявил:

Завтра Российский добровольческий корпус нападет на Россию. Пожелайте всем нам успехов и удачи.

Напомним, ранее в РДК рассказали о том, как они «поздравили» российских пограничников.