Как информирует «НБН», кадры были опубликованы в ТГ-канале поразделения.
Согласно словам россиян, за сутки рейда они смогли взять под собственный контроль территорию, площадь которой больше, нежели весь Бахмут. Кроме того, они смогли захватить новый российский БТР-82А.
В это же время в РДК намекнули на продолжение подобного рода операций, отметив следующее: дальше – больше.
Непосредственно перед рейдом командир РДК Денис Никитин заявил:
Завтра Российский добровольческий корпус нападет на Россию. Пожелайте всем нам успехов и удачи.
Напомним, ранее в РДК рассказали о том, как они «поздравили» российских пограничников.