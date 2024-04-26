Пресс-служба Главного управления разведки МО Украины сообщила о «демилитаризации» вертолета Ка-32 оборонного ведомства страны-агрессора в Москве в ночь на пятницу, 26 апреля, опубликовав соответствующие кадры, информирует «НБН».

У Буданова уточнили, что вертолет МО РФ украинская разведка сожгла на международном аэродроме «Остафьево» в столице государства-террориста, который эксплуатирует ведомство Шойгу совместно с предприятием «Газпромавиа».

В ГУР МОУ рассказали, что уничтоженный украинской разведкой Ка-32 россияне использовали для поддержки операций путинских оккупационных войск.

Ранее у Буданова сообщали об уничтожении вертолета Ми-8 войск страны-агрессора на аэродроме «Кряж» в Самаре 17 апреля. Украинская разведка опубликовала кадры «демилитаризации» вертолета, рассказав подробности операции.