Как информирует «НБН», такое заявление в Сингапуре на саммите Shangri-La Dialogue озвучил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что от ситуации в Тайваньском проливе зависит безопасность коммерческих судоходных путей и глобальных цепочек поставок. Кроме того, от мира и стабильности в этом регионе зависит также и свобода навигации по всему миру. Остин призвал не ошибаться, ведь конфликт в Тайваньском проливе имел бы разрушительный характер.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что США готовятся к силовому сценарию захвата Тайваня.