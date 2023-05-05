Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила руководитель национальной разведки США Эври Хейнс.

Дословно из обнародованного Хейнс заявления:

Такова реальность, что Китай распорядился, чтобы вооруженные силы их страны обеспечили военный вариант действий, чтобы, по сути, быть в состоянии взять Тайвань без обеспокоенности насчет нашего вмешательства.

Согласно словам Хейнс, планы Китая будут оказывать воздействие на выработку им дальнейших шагов.

В свою очередь Скотт Берриер, являющийся директором разведуправления Минобороны США, заявил:

Президент Китая приказал своим военным, чтобы они были готовыми. Но к чему именно и когда – об этом мы не уверены.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении МИД Китая относительно того, кому принадлежат обе стороны Тайваньского залива.