Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Так, в российских источниках говорится о том, что губернатор Псковской области заявил о формировании теробороны, которая должна защищать территорию области от вторжения. Также он заявил, что они якобы «изучают опыт Белгородщины» и вариант с «проходным двором» им не нравится.

К слову, Псковская область не имеет никаких границ с Украиной, более того, она находится достаточно далеко и граничит с Эстонией, а также с Латвией, поэтому некоторые эксперты не могут понять к какому «вторжению» готовится губернатор Псковской области.

Также среди аналитиков присутствует мнение о том, что на самом деле создание так называемой «теробороны» — это ещё один способ провести скрытую мобилизацию в лавы армии Российской Федерации.

Отметим, ранее мы писали о падении БПЛА в Калужской области.