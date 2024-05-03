Российское издание «Верстка» заявило, что в РФ более 50 граждан стали фигурантами дел о связях с РДК и «Легионом Свобода России». Наиболее распространенным стал приговор судов из-за госизмены или подготовки к ней, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

По данным СМИ, 43 человека стали фигурантами дел, связанных с «ЛСР», 9 – с РДК, еще 2 задержанных пытались вступить в ряды двух добровольческих формирований. При этом количество преследуемых может быть больше, учитывая, что суды страны-агрессора скрывают данные об этих делах.

Издание сообщило, что приговоры были вынесены как минимум 28 фигурантам дел, об остальных обвиняемых по террористическим статьям известно лишь то, что они были арестованы.

Одного из первых задержанных в июне 2022 года за связь с «ЛСР» Николая Охлопкова из Якутска судили по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Позже против 22-летнего россиянина стали возбуждать уголовное дело о госизмене и по террористическим статьям.

Самый строгий приговор за связь с «ЛСР» получил в прошлом месяце Владлен Меньшиков из города Реж Свердловской области – 14 лет лишения свободы. Самый мягкий приговор российский суд вынес в июле прошлого года Максиму Исаеву из города Шебекино Белгородской области – штраф на 70 000 рублей за попытку пересечения государственной границы РФ без документов на право выезда.

В прошлом месяце самый строгий приговор за связь с РДК получил Магомед Магомедов из Югры – 9 лет колонии строгого режима.

Также суд РФ в феврале вынес заочный приговор за обвинение в госизмене бывшему актеру Кириллу Канахину – пожизненное лишение свободы.

Ранее СМИ сообщали, что на Донетчине оккупанты расстреляли своих сослуживцев, приняв их за бойцов РДК.