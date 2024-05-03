Как сообщают российские пропагандистские агентства «ТАСС» и «РИА Новости», слова главы Франции в интервью изданию The Economist о возможной отправке западных войск в Украину пресс-секретарь Путина назвал «важным и опасным». Песков заявил, что Макрон постоянно говорит о вероятности прямого вовлечения его страны в войну, информирует «НБН».

Также спикер Путина назвал «еще одним опасным заявлением» сообщение руководителя британского внешнеполитического ведомства. Кэмерон рассказал, что ВСУ смогут применять оружие, переданное Лондоном, для ударов по целям в РФ.

По словам представителя АП РФ, разрешение Силам обороны украины бить британским оружием по российской территории – «прямая эскалация напряжения» вокруг войны в Украине. Песков отметил, что это может представлять угрозу для безопасности Европы, что «вызывает беспокойство».

Напомним, в Госдепе США обвинили РФ в использовании химического оружия в Украине. Представитель Кремля ответил на заявления Вашингтона.