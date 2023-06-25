Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Медузу«.

Как известно, после вчерашнего мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выехал из города Ростов-на-Дону в автомобиле. После этого он до сих пор не выходил на связь из-за чего у журналистов появилось большое количество версий о местоположении главы «вагнеров».

Представители пресс-службы ЧВК «Вагнер» заявили о том, что их главарь сейчас находятся «не на связи». В то же время там добавили, что Пригожин ответ на все вопросы журналистов тогда, когда выйдет на нормальную связь.

Прямая речь: «Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи»

Также нужно отметить, что штабы ЧВК «Вагнер» по набору военных в Астрахани, а также в Воронеже продолжают свою работу. В пресс-службе сказали, что им это «разрешили».

Отметим, мы также писали о том, что Путин может убрать Пригожина.