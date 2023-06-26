В эфире национального телемарафона представитель украинской разведки сообщил, что пока нет данных о том, что «армия» российского олигарха передислоцировалась на территорию Республики Беларусь, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, на сегодня сообщения о системной перегруппировке «вагнеровцев» и их переход в РБ на место постоянной дислокации – политические заявления.

Юсов добавил, что нелегитимный белорусский президент получил выгоду от «восстания» «повара Путина» в Российской Федерации. Лукашенко сумел использовать ситуацию в личных интересах, подняв ставки и улучшив свои позиции.

Ранее глава Литвы рассказал, что предпримут страны НАТО, если Пригожина примут в Беларуси.