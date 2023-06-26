Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, Гитанас Науседа предупреждает, что Альянсу придется пойти на шаги по усилению собственного восточного фланга, если Минск примет у себя главаря частной военной кампании «Вагнер» Евгения Пригожина.

После заседания Совета государственной безопасности, во время которого обсуждалась попытка мятежа ЧВК «Вагнер», Науседа заявил, что если в Беларуси окажется Пригожин или же часть ЧВК «Вагнер» с непонятными планами и намерениями, это будет означать только то, что НАТО стоит еще больше усилить безопасность собственных границ на Востоке.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что боевики из «Шторм-Z» записали видеообращение, в котором заявили, что Пригожин их подставил.