Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона Алексей Данилов рассказал, что во время ближайшего заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ, в том числе, будет рассматриваться и вопрос размещения в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер».

Так, согласно словам Данилова, изначально необходимо посмотреть, где окажутся «вагнеровцы». Также нужно будет обратить внимание на то, каким будет их количество, будет ли на территории Беларуси 8-8,5 тысячи боевиков?

Алексей Данилов отметил, что по состоянию на сегодняшний день такого количества «вагнеровцев» в Беларуси нет. Но при этом он добавил, что за весьма короткий промежуток времени для наемников ЧВК «Вагнер» в РБ был поставлен лагерь из летних палаток.

Напомним, ранее Данилов прокомментировал восстание боевиков Пригожина в России.