В отчете ISW отмечается, что во вторник, 4 июля, официальные лица Украины и РФ обострили риторику вокруг ситуации на заминированной оккупантами Запорожской АЭС, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на то, что россияне сосредоточились на обвинении Киева в безответственных действиях вокруг станции, создавая условия для возможной атаки под украинским флагом.

По мнению американских аналитиков, маловероятно, что в настоящее время РФ решится взорвать ЗАЭС. При этом, в случае теракта, реакторы не будут повреждены, скорее оккупанты попытаются создать видимость того, что ВСУ якобы их обстреляли.

В Институте изучения войны объяснили, что провокационные заявления российской стороны и вероятность провокации на станции – часть широкой информационной операции РФ. Москва хочет обвинить Киев в безответственности на АЭС накануне саммита НАТО в Вильнюсе и разубедить силы обороны от ведения контрнаступления на Запорожском направлении.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что может спасти Запорожскую АЭС от наихудшего сценария.