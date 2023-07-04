Как информирует «НБН», об этом Ермак написал на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Согласно его словам, исключительно коллективная сила поможет спасти от худших планов, автократического зла России. Враг, как добавил глава ОПУ, весьма боится этого.

Кроме того Ермак добавил, что один неожиданный шаг для врага может укрепить стратегическую безопасность европейских стран на предстоящие десятилетия.

Напомним, ранее Подоляк рассказал, с какой долей вероятности РФ может осуществить теракт на ЗАЭС.