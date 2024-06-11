Американское издание The New York Times сообщило, что очередную группу женщин-заключенных в РФ завербовали в путинские оккупационные силы в конце прошлого месяца, информирует «НБН».

По данным издания, власти страны-агрессора прямо призывают женщин в тюрьмах принимать участие в так называемой «спецоперации». В частности, на войну забрали нескольких россиянок из исправительного учреждения под Санкт-Петербургом.

Журналисты отмечают, что пока не ясно, освобождение нескольких женщин из тюрьмы – это единичный случай или начала новой кампании Москвы по вербовке россиянок-преступниц в армию Путина. При этом известно, что вербовщики начали посещать женские пенитенциарные учреждения в европейской части страны-агрессора еще осенью прошлого года.

Издание обратило внимание на то, что Кремлю приходится пополнять свои оккупационные силы добровольцами из маргинальных слоев общества РФ, чтобы, по всей видимости, избежать мобилизации в стране.

Напомним, британская разведка рассказала, почему РФ активно набирает в путинскую армию граждан африканских стран.