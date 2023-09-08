В эфире национального телемарафона глава пресс-центра сообщила, что россияне пытаются изготовить отечественную версию ударных иранских беспилотников для атак на нашу страну, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» отметила, что РФ смогла наладить какую-то часть производства БПЛА, поскольку захватчики начали хвастаться соответствующей маркировкой на закрылках аппаратов.

Гуменюк объяснила, что оккупанты наносят маркировку специфическими буквами как раз для российского алфавита, которых нет в других славянских языках.

Представитель ОК «Юг» добавила, что также Украина фиксирует активность грузовой авиации, которая летает из Тегерана в Москву и из Тегерана во временно захваченный Симферополь.

Как сообщалось, у Буданова рассказали, сколько ударных беспилотников намерены собрать россияне из отечественных и иностранных комплектующих во втором полугодии этого года.