Военнослужащий рассказал, что РФ перебросила часть 76-й дивизии Воздушно-десантных войск с Луганщины на юг Украины. Оккупанты пытаются предотвратить прорыв ВСУ под Токмаком Запорожской области, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Как объяснил Мамай, по этой причине интенсивность боевых действий по линии Сватово-Кременная немного снизилась, при этом Кремль все равно отправляет войска на Донбасс.

Боец сообщил, что захватчики на востоке Украины не стараются брать сразу часть территории. «Освободители» изменили тактику – теперь они стараются «откусывать» территорию кусок за куском, при этом наносят максимальный урон. Лесистую местность ВС РФ просто выжигают, что им было легче отслеживать эти участки с воздуха.

В Луганской области враг продолжает «мясные штурмы», отправляя пехоту на укрепленные позиции ВСУ в лесах. Также россияне плотно минируют все, что можно, «лепестками» и противопехотными минами.

Напомним, разведка Великобритании заявила, что «вторая армия мира» уже не может проводить сложные наступательные операции в Украине.