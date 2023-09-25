Как информирует «НБН», под ударом оккупантов оказалась припортовая инфраструктура. Разрушения также получила и высотка, в которой не живут люди и несколько иных объектов. Более детально об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В своем сообщении Кипер подчеркнул, что россияне атаковали Одесскую область ударными БПЛА и двумя типами ракет – «Калибр» и «Оникс».

Кипер отметил, что под ударом оказалась припортовая инфраструктура города. А в нежилой высотке, куда также попала российская ракета, вспыхнул пожар. Однако спасатели оперативно его ликвидировали.

Разрушения в результате попаданий ракеты также были зафиксированы и в складском помещении, а также одном из частных домов Одесского района.

В это же время Кипер добавл, что взрывной волной был травмирован один человек. Женщина получила травмы обломками. В настояше вемя ей предоставляют весь спект помощи в местной больнице.

Напомним, ранее мы уже сообщали о ракетных удара х РФ по Одесской области.