О том, что вследствие многочасовой российской атаки на Одесскую область ночью этой среды, 13-го сентября, осуществленной дронами-камикадзе «Шахед», значительно повреждены постройки припортовой и прочей гражданской инфраструктуры данного региона, а также пострадали люди, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале Сил Обороны Юга.

Как стала известно, эта атака на Одесчину продолжалась около 4,5 часа — под удар «второй армии мира» попал порт Измаила на реке Дунай, а также город Рени, через который проложена магистраль в направлении Румынии. Также, из-за очередного военного преступления РФ, есть пострадавшие среди гражданских: в Рени ранения зафиксировали у 6 человек, и двое из них — в критическом состоянии; в Измаиле — травмирован 1 мужчина.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ночь на эту среду, 13-сентября, крылатые ракеты «прилетели» по судоремонтному заводу, расположенному на территории временно оккупированного Севастополя — повреждено 2 российских военных корабля.