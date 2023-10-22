Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в сообщении Харьковской ОВА.

В том числе, отмечается, что захватчики открыли огонь примерно в 11 часов утра ранения получила 39-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Следствие установило, что оккупанты атаковали ФАБ-250. Вражеский обстрел стал причиной повреждения частного дома и забора.

При этом в Офисе Генпрокурора опубликовали фото последствий обстрела Купянского района россиянами.

Напомним, ранее мы уже писали об обстреле россиянами ракетой отделения «Новой почты» в Харьковском районе.