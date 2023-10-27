Как сообщает «НБН«, издание «Европейская правда» со ссылкой на Dennik N, сообщает, что именно так сегодня на брифинге по окончанию саммита ЕС политик прокомментировал свои сомнения касаемо возможности увеличения для нее финансовой помощи Европейского Союза.

Премьер-министр Словакии отметил, что Украина – это «самая коррумпированная страна в мире, и это касается всех уровней управления». Также Фицо сомневается в правильности предоставления Украине 50 миллиардов евро помощи на 2024-2027 годы. По его словам, страны-члены не достигли согласия по данному поводу, в связи с чем он ожидает внеочередного саммита ЕС для его решения.

«Помогло ли изменить финансирование Украины что-то в результате войны?» – задал риторический вопрос словацкий премьер.

Далее он снова спросил, произошло ли что-то настолько значительное из-за этой поддержки, а также есть ли смысл продолжать финансировать Украину.

«Так нужно вложить еще 50 миллиардов и неважно, что произойдет?», – отметил Фицо.

Напомним, ранее пророссийский политик Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить в войне против РФ.