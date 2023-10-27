В интервью национальному венгерскому радио Орбан констатировал «провал» стратегии Евросоюза «Украина должна победить, РФ должна проиграть», информирует «НБН» со ссылкой на Magyar Nemzet.

По словам одиозного премьер-министра, якобы в ЕС знают об этом, однако никто не решается сказать. Политик добавил, что «все военные эксперты» прогнозируют поражение украинцев на фронте, поэтому нужен «план Б».

Орбан заявил о необходимости изменений на следующих европейских выборах, обвинив лидеров ЕС в том, что они не способны справиться с проблемой.

Отметим, что в Европейском Союзе начала усиливаться изоляция Орбана. СМИ сообщают, что в ЕС готовятся к большим проблемам с Венгрией.