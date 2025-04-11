Чивурин в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua «Наодинці» рассказал правду о финансовой помощи рэпера, продюсера Потапа для Вооруженных сил Украины. После начала полномасштабной войны артист уехал за границу и живет в Испании, информирует издание «НБН».

Редактор «Лиги смеха» сообщил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения российских оккупантов Потап вместе с женой Настей Каменских действительно активно помогали родной стране, в частности собирали средства для ВСУ. Однако, по его словам, впоследствии благотворительная деятельность рэпера и певицы прекратилась.

Сценарист считает, что артист мог избежать скандалов, в которые он регулярно попадает, если бы вовремя вернулся домой.

Также Чивурин рассказал, что юморист Антон Лирник «манипулирует цифрами в плане гуманитарной помощи». Комик, которое долгое время жил в России, после начала войны уехал в Турцию, а сейчас живет в Испании.

Как сообщалось, режиссер-постановщик Герман Ненов назвал имена двух звезд украинской сцены, с которыми ему было труднее всего работать.