Как информирует «НБН», в эфире своего пропагандистского шоу на росТВ Соловьев пригрозил Германии отомстить за снабжение Украины танками «Леопард». Более того, он пообещал новый поход «советского воина-освободителя» на Берлин.

Одиозный пропагандист разразился также заявлением о том, что если «воину-освободитлю» не удастся дойти до Берлина, то город, по его плану, должны будут сжечь мусульмане.

Также в прямом эфире Соловьев заявил, что войну в Украине якобы ведет не Россия, которая вторглась на территорию суверенного государства, а Меркель и Шольц, которые поставляют Украине танки. Более того, пропагандист обозвал бывшего и действующего канцлеров ФРГ «поддонками».

Наопмним, ранее мы уже писали о том, что Пушилин наградил Соловьева званием «герой ДНР».