Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Дениса Шмыгаля

В центре внимания были последствия последних воздушных атак России и меры для укрепления энергетической инфраструктуры страны. Украине требуется дополнительное оборудование для создания децентрализованной энергосистемы.

Шмыгаль сообщил Вермe о значительных повреждениях гражданской инфраструктуры в результате очередных массированных ударов и подчеркнул необходимость поддержки США в подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Также обсуждалась полная конфискация замороженных российских активов с направлением этих средств на поддержку Украины. Киев ожидает ускорения действий партнеров в этом направлении и рассчитывает на активную поддержку США.

Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ выяснили, почему США запрещают Украине бить вглубь РФ дальнобойным вооружением.