О том, что украинским воинам удалось успешно «утилизировать» уже 28 российских кораблей, пишет «НБН», ссылаясь информацию, озвученную спикером Военно-морских сил ВСУ Дмитрием Плетенчуком для Telegram-канала «Media Center Ukraine».

По словам Плетенчука, суммарная численность российских военных кораблей, пущенных на дно Украиной, достигла отметки в 28 штук, учитывая ликвидированную подводну лодку «Ростов-на-Дону», пораженную в сухом доке судоремонтного завода.

Кроме того, среди «демилитаризованных» вражеских плавсредств:

3 ракетоносителя;

2 новейших корвета («Аскольд» и «Циклон»);

ряд представителей всех классов, начиная от флагмана, ракетных корветов и катеров, предназначенных для переброски малых десантных групп и патрулирования («Раптор», «Серна», «Тунец»).

Ранее мы писали о том, что командующий ВМС отвечал, обязательно ли Украине уничтожать Крымский мост для деоккупации полуострова.