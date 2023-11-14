Как информирует «НБН», в Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что войска агрессора потеряли 920 человек на протяжении последних 24 часов войны. Также захватчики были лишены 62 единиц военной техники, в том числе и артиллерии.

В утренней сводке Генштаба отмечается, что российские войска наступают на ВСУ в районах Купянска, Кременной, Авдеевки, Работино, Бахмута, Марьинки. Всего за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Таким образом, в общей сложности, за последние сутки враг потерял 920 человек, 8 танков, 7 ББМ, 20 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 15 беспилотников, двадцать четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 единицы специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что попавший в плен военный РФ рассказал, что Путин устроил геноцид над бурятами.