Глава ГУР МОУ считает, что существует вероятность длительного конфликта со страной-агрессором, о чем свидетельствуют нерешенные территориальные вопросы в мире. При таком сценарии оккупанты откажутся от больших военных операций и будут осуществлять хаотичные обстрелы, информирует «НБН» со ссылкой на NV.

По словам генерала, есть три фактора, которые влияют на способность государства-террориста продолжать боевые действия: фактор усталости россиян от войны, внешние поставки военной техники и изменения в экономике.

Начальник военной разведки отметил, что уровень усталости от войны в обществе РФ растет, параллельно население агрессивной страны сокращается. Уже через два года в России может наступить переломный момент из-за внутренних ситстемных изменений.

Военачальник обратил внимание на то, что государство-террорист пока сохраняет экономическую устойчивость, однако в 2025 году население России почувствует реальные проблемы в результате масштабного кризиса и роста цен.

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил о решении ВСУ пересмотреть текущую стратегию войны против РФ.