Как информирует «НБН», полиция Закарпатской области, а также издание «Закарпатье онлайн» проинформировали, что приблизительно в 15 часов, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о драке на одной из улиц в селе Подвиноградов.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов прекратили нарушение общественного порядка, не допустив, чтобы конфликт развивался. Однако в это же время выяснилось, что в результате происшествия был смертельно травмирован один из его участников.

Проведя первоочередные следственные и розыскные действия был задержан злоумышленник, причастный к нанесению телесных повреждений погибшему мужчине 40 лет. Среди главных подозреваемых оказался 34-летний местный житель, который, по предварительной информации, нанес мужчине один удар металлическим предметом по голове. Эта травма привела к гибели пострадавшего.

В свою очередь издание пишет, что трагический инцидент, которому предшествовала массовая драка, в селе Подвиноградов, произошла в связи с выборами нового «барона» в местном «цыганском таборе». В это же время издание опубликовало и само видео драки, однако ход событий по нему установить практически невозможно.

В полиции добавили, что подозреваемый в убийстве был задержан в порядке статьи УПК Украины. Далее его поместили в ИВС (изолятор временного содержания). Сотрудниками следственных органов данное событие было квалифицировано по ч 2 статьи 121 УК Украины – «преднамеренное тяжкое телесное повреждение». Однако не исключено, что в деле появится и дополнительная иная квалификация.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате непогоды в Украине погибли как минимум пять человек.