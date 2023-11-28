Как информирует «НБН», об этом во время своего вечернего видеообращения заявил глава государства Владимир Зеленский.

Прежде всего, президент отметил, что сейчас очень важно сделать максимум на местах, чтобы из-за погоды мы «не теряли человеческие жизни».

К огромному к сожалению, сегодня нам известно о том, что есть погибшие. Большая часть из них в Одесской области. Всего это пять человек. Приношу свои соболезнования родным и близким, — добавил президент Украины. Также он отметил, что есть информация и о пострадавших. По словам главы государства, сейчас известно о как минимум 19 пострадавших. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Украинский лидер высказал слова благодарности волонтерам за помощь попавшим в беду из-за непогоды людям.

Напомним, ранее мы уже писали об урагане в Одессе и области.